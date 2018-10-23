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Снежный шторм принес немало беспокойств автомобилистам и дорожникам Тувы

Происшествия

Зима на трассах региона уже фактически наступила

Снежный шторм принес немало беспокойств автомобилистам и дорожникам Тувы
Иллюстрация: Цитата с сайта sm-news.ru
Зима на дорогах Тувы уже фактически наступила

Кызыл, 23 октября 2018, 12:31 — REGNUM  В Туве сегодня, 23 октября, выпал мокрый снег, ухудшение погодных условий, по данным республиканского ГУ МЧС РФ, ожидают также ночью (метели, гололедица). По данным Sm-news.ru, снег выпал в Кызыле и некоторых районах республики, что значительно осложнило дорожную обстановку на участках федеральной трассы Р-257 в Туве, Хакасии и Красноярском крае.

Тем не менее, в Управлении дорог «Енисей» заявили, что дорожникам пока удаётся обеспечивать безопасный и бесперебойный проезд по федеральной автодороге Р-257. Речь идёт о своевременной уборке снега с проезжей части и подсыпке противогололёдных материалов.

По оценке директора Тувинского филиала ФКУ Управление дорог «Енисей» Владимира Мельникова, зима на трассах фактически уже наступила, и несмотря на обильный снегопад, дорожники к сложностям готовы.

Напомним, в конце сентября снежный шторм спровоцировал дорожный коллапс в Забайкальском крае: на трассе в Красночикойском районе застряли большегрузы, но местные дорожники оказались не столь расторопны и водителям пришлось почти сутки провести в машинах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье снежный шторм спровоцировал транспортный коллапс

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