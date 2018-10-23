Стала известна причина гибели рабочих на стройке в Дагестане

Махачкала, , 12:08 — REGNUM Причиной смерти трёх рабочих, погибших в дагестанском Дербенте, стало нарушение техники безопасности при выполнении высотных работ. Они не пристегнулись страховочными поясами. Во время работ трос люльки оборвался и произошло падение, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

От полученных травм рабочие скончались на месте. По предварительным данным, погибшие являются уроженцами Азербайджана.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в чувашском Новочебоксарске произошло ЧП на строительной площадке. В ходе работ на двух рабочих обвалилась земля, в результате чего от полученных повреждений они погибли на месте происшествия.

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