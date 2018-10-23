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Пациентка перевернувшейся в Чите скорой родила мальчика

Происшествия

Пострадавшие в ДТП фельдшер и водитель от госпитализации отказались

Пациентка перевернувшейся в Чите скорой родила мальчика
Иллюстрация: Цитата с айта «Заб.ру»
Скорая с роженицей перевернулась в Чите

Чита, 23 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Беременная пациентка из автомобиля скорой помощи, перевернувшегося накануне в Чите, благополучно родила мальчика. Об этом со ссылкой на минздрав Забайкальского края сообщает «Чита.Ру».

Напомним, серьёзная авария произошла накануне, 22 октября, в тот момент когда машина медиков со включенными спецсигналами выехала на перекрёсток улиц Богомягкова-Подгорбунского. От удара с другим автомобилем спецавтомобиль перевернулся на бок. К месту аварии выехала другая машина медиков со спецсигналами, но судя по видео, опубликованному в соцсетях, не все водители её не пропускали. Тем не менее, всё обошлось.

«Мальчик появился на свет после кесарева сечения — ростом 48 сантиметров и весом 2,86 килограмма. Чувствует себя хорошо», — пояснила заведующая перинатальным центром Татьяна Хавень.

Также известно, что в аварии пострадали фельдшер и водитель скорой, но они отказались от госпитализации.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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