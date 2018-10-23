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На севере Ирака произошел теракт. Есть жертвы

Происшествия

Местные власти возлагают ответственность за произошедшее на боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Мосул, Ирак, 23 октября 2018, 12:00 — REGNUM  По меньшей мере шестеро человек стали 23 октября жертвами теракта на севере Ирака, сообщает со ссылкой на местную полицию турецкое агентство Anadolu.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство находилось в автомобиле, припаркованном на рынке города Кайяра, который расположен южнее города Мосула. Как отметил лейтенант полиции Абдель-Кадир аль-Джабури, среди погибших двое военнослужащих армии страны.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за данный акт насилия, но аль-Джабури уверен, что за терактом стояла группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Взрывы в Ираке
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