В башне «Москва-сити» произошло короткое замыкание

Москва, , 11:42 — REGNUM В башне «Эволюция» в «Москва-Сити» произошло короткое замыкание без последующего возгорания, сообщает 23 октября РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС РФ по столице.

Отмечается, что замыкание произошло на 12-ом этаже, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгосстройнадзором было выдано разрешение на строительство в «Москва-Сити» жилого комплекса высотой 104 этажа.

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