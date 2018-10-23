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В башне «Москва-сити» произошло короткое замыкание

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Москва, 23 октября 2018, 11:42 — REGNUM  В башне «Эволюция» в «Москва-Сити» произошло короткое замыкание без последующего возгорания, сообщает 23 октября РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МЧС РФ по столице.

Отмечается, что замыкание произошло на 12-ом этаже, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгосстройнадзором было выдано разрешение на строительство в «Москва-Сити» жилого комплекса высотой 104 этажа.

Читайте подробнее: В «Москва-Сити» разрешили строить небоскреб в 104 этажа

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