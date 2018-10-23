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В ДТП с автобусом под Богородском пострадали 28 человек

Происшествия

К врачам обратились пассажиры, получившие ушибы

Богородский район, Нижегородская область, 23 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Борогодском районе Нижегородской области увеличилось до 28 человек. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что через некоторое время после аварии к врачам обратились пассажиры, получившие ушибы. У шестерых выявлены черепно-мозговые травмы или сотрясение мозга, два человека получили растяжения связок, у одного диагностирован перелом.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. В их числе — водитель автобуса и пятеро подростков. 17-летнему юноше потребовалась госпитализация. В больнице остаются пассажиры с переломами, травмами головы и рваными ранами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 октября на трассе Нижний Новгород — Касимов рейсовый автобус совершил лобовое столкновение с автомобилем Kia. Предположительно, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на на полосу встречного движения. Он погиб.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 18 человек

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