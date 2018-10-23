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В Иркутске задержали сбежавших из колонии заключенных

Происшествия

20 октября в Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключённых

В Иркутске задержали сбежавших из колонии заключенных
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Иркутск, 23 октября 2018, 11:29 — REGNUM  В Иркутске задержаны двое осужденных, совершившие 20 октября побег из исправительной колонии. Об этом сообщает во вторник, 23 октября, прокуратура Иркутской области.

«Двое осужденных … задержаны 22 октября … и помещены под стражу», — уточняется в сообщении.

В следственном отделе по Ангарскому городскому округу в отношении подозреваемых было возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключённых. ЧП произошло в Ангарске.

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