В Иркутске задержали сбежавших из колонии заключенных

Иркутск, 23 октября 2018, 11:29 — REGNUM В Иркутске задержаны двое осужденных, совершившие 20 октября побег из исправительной колонии. Об этом сообщает во вторник, 23 октября, прокуратура Иркутской области.
«Двое осужденных … задержаны 22 октября … и помещены под стражу», — уточняется в сообщении.
В следственном отделе по Ангарскому городскому округу в отношении подозреваемых было возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключённых. ЧП произошло в Ангарске.
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