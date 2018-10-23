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На востоке Москвы из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Происшествия

Затор растянулся на 10 километров

Москва, 23 октября 2018, 11:15 — REGNUM  В результате массового ДТП на внутренней стороне московской кольцевой автодороге перед съездом на шоссе Энтузиастов образовалась многокилометровая пробка, сообщает 23 октября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

«Движение организовано только по трем правым полосам. Затор растянулся на 10 км. Объезжайте!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичное главное управление МВД РФ опубликовало список самых аварийно-опасных участков дорог, где произошло наибольшее количество дорожных аварий по итогам девяти месяцев 2018 года.

Читайте подробнее: Для Москвы составлен список самых опасных дорог

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Дорожно-транспортные происшествия
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