На востоке Москвы из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Москва, , 11:15 — REGNUM В результате массового ДТП на внутренней стороне московской кольцевой автодороге перед съездом на шоссе Энтузиастов образовалась многокилометровая пробка, сообщает 23 октября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

«Движение организовано только по трем правым полосам. Затор растянулся на 10 км. Объезжайте!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичное главное управление МВД РФ опубликовало список самых аварийно-опасных участков дорог, где произошло наибольшее количество дорожных аварий по итогам девяти месяцев 2018 года.

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