Львовская студентка получила пять лет за продажу ребёнка

Львов, Украина, , 11:21 — REGNUM Сыховский районный суд Львова вынес приговор 21-летней студентке, пытавшейся продать своего ребёнка, сообщило 23 октября издание Zaxid.net.

Женщина получила пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд установил, что в январе 2017 годе, ещё будучи беременной, студентка искала в социальных сетях покупателей для своего ребёнка. Её задержали 1 июня 2017 года при попытке продать новорождённого за сумму, эквивалентную $3 тыс.

Статья «Торговля людьми» предусматривает наказание от 8 до 15 лет тюрьмы, однако с учётом смягчающих обстоятельств, суд определил нерадивой матери срок наказания меньше минимального.

Напомним, в начале августа в Закарпатье была задержана 39-летняя женщина, пытавшаяся продать своего трехлетнего сына за $2,5 тыс.

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Информация о подобных случаях регулярно появляется в украинских СМИ.