«Решение суда вызвало улыбку»: новый виток дела экс-спикера думы Тюмени

Тюмень, , 11:16 — REGNUM Резонансное дело бывшего спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева отправлено на доследование решением коллегии Тюменского областного суда. Апелляцию прокуратуры рассмотрели 23 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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Напомним, прокуратура Тюменской области требует признать Дмитрия Еремеева виновным в трагедии, случившейся ночью 25 июня 2018 года на автодороге Тюмень — Курган. Тогда произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser, которым управлял Еремеев, и Toyota Avensis. В машине спикера тюменской городской думы сработали подушки безопасности, второй автомобиль вспыхнул и находящиеся там таксист и пассажир сгорели заживо. Дмитрий Еремеев был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Санкция данной статьи предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы. Еремеев подозревался в выезде на встречную полосу.

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Но 3 сентября 2018 года Тюменский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование Еремеева: о закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил Дмитрию Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав. Учитывалось, что спикер думы ранее не судим и на момент ДТП был трезвым.

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Решение Тюменского районного суда вызвало широкий гневный резонанс в России. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв отдал распоряжение тюменским коллегам разобраться в деле Еремеева, и при наличии оснований решить вопрос о внесении соответствующего апелляционного представления.

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Прокуратура Тюменской области основания нашла: не была устранена общественная опасность деяния Еремеева, в добавок у него не изъяли водительские права. Сам бывший спикер парламента Тюмени с решением коллегии суда от 23 октября 2018 года не согласен.

«Мы примирились с потерпевшими, я не торговался с ними. Заявление о примирении семьи погибших делали самостоятельно. Второй аргумент прокуратуры по поводу прав: в случае прекращения уголовного дела меня нельзя лишить водительских прав. Прокуратура считает, что я буду постоянно выезжать на встречную полосу и представлять опасность. У меня это вызвало улыбку, так как за 20 лет управления автомобилем я не был участником ДТП», — передаёт слова Дмитрия Еремеева на суде портал 72.ru.

В социальных сетях и в комментариях к новости портала мнения тюменцев однозначны: наказать виновника ДТП по всей строгости закона. Приведём несколько мнений, которые можно назвать вежливыми.

«Лося ночью за городом сбил, выписали штраф 80 тысяч рублей, а тут два человека погибли — штраф 160 тысяч, ну как так-то?»

«Борзота зашкаливает! Он даже не переживает, что убил людей!»

«А судью первой инстанции наверно повышение ожидает? Или пряник?»

«Максимум, что сделают при новом рассмотрении — лишат права управления автомобилем на пару лет. Так и ладно, у него есть возможность нанять шофера»

Отметим, что доследование и новое судебное разбирательство дела Дмитрия Еремеева обещает стать не менее резонансным, чем предыдущий штраф за двух погибших в 160 тыс. рублей.