Разрушительный торнадо обрушился на Кипр

Никосия, , 11:05 — REGNUM На Кипре подсчитывают ущерб от мощного торнадо, который пронёсся над островом днём 21 октября. Высота песчаного вихря достигала 200 метров, сообщает интернет-издание Greek Reporter.

О пострадавших в результате стихии не сообщалось, однако разрушения, причинённые торнадо, оказались значительными. Больше всего пострадали населённые пункты Полиометохо и Агиои-Тримитиас. Здесь в результате падения деревьев были повреждены линии электропередачи, десятки жилых дом.

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Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заверил жителей, что восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Людей, оставшихся без крова, временно разместили в гостиницах.

В настоящее время проводится оценка ущерба.

Добавим, что в последний раз такое явление на Кипре видели около девяти лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года мощный торнадо бушевал на юго-востоке Канады. Скорость ветра составляла более 200 км/ч. В результате стихии травмы получили по меньшей мере 30 человек. Почти 170 тыс. человек остались без электроснабжения, были повреждены около четырёх десятков домов.

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