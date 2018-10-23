В Москве подвергся нападению массажный салон

Москва, , 11:07 — REGNUM Неизвестные совершили разбойное нападение на массажный салон, расположенный в Москве на Ленинском проспекте. Об этом 23 октября сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, в помещение ворвались четверо злоумышленников. Лица они скрыли масками.

По данным ГУ МВД России по Москве, в салоне неизвестные потребовали деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет. Нападавших удалось задержать, они находятся в отделении полиции.

По факту инцидента проводится проверка. Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на юго-востоке Москвы на пассажиров такси напали злоумышленники с топорами. Разбив стекло автомобиля, они похитили сумку пассажира, в которой были $60 тыс. и 400 тыс. рублей.

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