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Мужчина украл купольную видеокамеру в Краснодаре

Происшествия

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Краснодар, 23 октября 2018, 10:57 — REGNUM  24-летний мужчина, укравший уличную видеокамеру системы «Безопасный город», задержан в Краснодаре. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.

По данным ведомства, купольная видеокамера была размещена на перекрестке улиц Коммунаров и Горького.

«Камера успела зафиксировать, как неизвестный злоумышленник … демонтировал её с уличного столба, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» вычислили и задержали подозреваемого, который уже сознался в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Стражи порядка изъяли видеокамеру у подозреваемого.

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