В Дагестане на стройке погибли рабочие из Азербайджана

Махачкала, , 10:49 — REGNUM Трое граждан Азербайджана погибли на стройке в Дагестане, сообщает 23 октября «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального главного управления МВД РФ.

По данным издания, рабочие, предположительно, упали с высоты при строительстве многоэтажного дома в Дербенте. В настоящее момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве при реконструкции фасада здания строительные конструкции обрушились вместе с находящимися на них людьми, в результате пострадали пять человек. По данному факту проводится проверка.

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