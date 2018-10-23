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Поножовщина в Антарктиде: один петербургский полярник тяжело ранил другого

Происшествия

Подозреваемый вернулся в Петербург и был задержан

Санкт-Петербург, 23 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Конфликт между двумя петербургскими полярниками, находившимися на станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде, вылился в поножовщину. В итоге пострадавший мужчина отправлен в больницу в Чили, а подозреваемый задержан в Петербурге.

Оба участника конфликта являются сотрудниками петербургского Арктического и Антарктического НИИ, сообщает 23 октября агентство «Оперативное прикрытие». Это научное учреждение организует российские арктические и антарктические экспедиции и является профильным в деле исследования Арктики и Антарктики.

По данным источника, 54-летний инженер и 52-летний сварщик 9 октября повздорили в столовой станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Инженер выхватил нож и ударил сварщика.

С колото-резаным ранением мужчину эвакуировали в Чили и госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемый в преступлении был отправлен на родину и задержан 20 октября в аэропорту «Пулково». Он обвиняется в покушении на убийство.

В пресс-службе Арктического и Антарктического НИИ корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт происшествия на полярной станции, однако воздержались от комментария по существу, сославшись на необходимость получения дополнительной информации об инциденте.

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