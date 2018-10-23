Ростов-на-Дону: международный аэропорт «Платов» не прошёл проверку ливнем

Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM Международный аэропорт «Платов», расположенный в 30 километрах от Ростова-на-Дону, не прошёл проверку ливнем. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Интернет-пользователи сообщили, что во время сильного дождя с крыши воздушной гавани начала капать вода.

«Инцидент случился в понедельник утром. Весь пол оказался в лужах», — цитирует сообщество «Аэропорт «Платов» | Ростов-на-Дону» очевидцев.

Автор публикации разместил подтверждающие фотоснимки, на которых видны лежащие на полу специальные контейнеры для воды.

ИА REGNUM напоминает, что аэрогавань была открыта в Ростовской области в декабре 2017 года. Воздушная гавань, которой было присвоено имя легендарного атаманаВойска Донского Матвея Платова, была построена с нуля в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание аэропорта был заложен в ноябре 2014 года.