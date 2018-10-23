В Ставропольском крае снова отравились подростки

Шпаковский район, Ставропольский край, , 10:27 — REGNUM В Ставропольском крае — второе за последние несколько дней отравление школьников. По информации прокуратуры края, днем 22 октября в Шпаковскую районную больницу с отравлением поступили двое учеников местной школы, 2001 года рождения.

Как предварительно установлено, оба пострадавших ранее приобрели у своего знакомого, также школьника, неизвестное вещество «масла». После его употребления они и оказались в больнице с признаками отравления. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в поселке Солнечнодольск с признаками медикаментозного отравления были госпитализированы пять школьников. Возбуждено уголовное дело. По данным следователей, школьники могли употреблять миорелаксант, причем приобрести его можно было свободно в одной из аптек.

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