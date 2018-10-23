Массовая авария парализовала центр Киева

Киев, , 10:30 — REGNUM В центре Киева на бульваре Леси Украинки столкнулись 11 автомобилей, сообщил 23 октября ресурс «Киев оперативный».

По словам очевидцев, повреждённые машины пришлось эвакуировать с помощью автокрана.

Авария спровоцировала огромную пробку вдоль всего бульвара от Печерского моста до Бессарабской площади.

Как уточнили в МВД, аварию спровоцировал автокран, у которого отказали тормоза и он протаранил машины. Повреждения получили 17 автомобилей, один человек отделался незначительными травмами.

Напомним, 22 октября жители окраины Киева заблокировали пригородную электричку из-за хронических опозданий и отсутствия достаточного числа вагонов, способных вместить всех пассажиров.