Десять человек пострадали в столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Пассажирский автобус врезался в маршрутку в Красногвардейском районе на востоке Санкт-Петербурга утром 23 октября. В ДТП пострадали десять пассажиров.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 08:50 мск на Индустриальном проспекте, у дома 18.

Женщина-водитель автобуса ЛИАЗ маршрута №21 совершила наезд на маршрутное такси №218, остановившегося на остановке общественного транспорта.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров маршрутного такси. По данному факту проводится проверка», — отметили в региональном УГИБДД.

Добавим, что вечером в понедельник, 22 октября, в Кировском районе Санкт-Петербурга, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля BMW. В маршрутке травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Водитель BMW с места ДТП скрылся, его ищет полиция.