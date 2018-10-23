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За минувшую неделю Украина израсходовала на обстрелы ДНР 35 ящиков снарядов

Происшествия

Повреждены 27 объектов

За минувшую неделю Украина израсходовала на обстрелы ДНР 35 ящиков снарядов
Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР
Снаряды

Соледар, ДНР, 23 октября 2018, 09:36 — REGNUM  За неделю ВСУ выпустили по территории ДНР около 1700 различных боеприпасов, сообщили 23 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За период с 15 по 21 октября зафиксировано 172 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ», — заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Он отметил, что общий вес украинских боеприпасов составил 1,74 тонны, что эквивалентно 35 ящикам для их хранения.

Боевики ВСУ повредили 27 объектов инфраструктуры, включая дома мирных жителей.

Напомним, за сутки 22 октября украинские силовики выпустили по ДНР свыше 400 боеприпасов, обстреляв 24 населённых пункта.

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