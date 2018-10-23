За минувшую неделю Украина израсходовала на обстрелы ДНР 35 ящиков снарядов

Соледар, ДНР, , 09:36 — REGNUM За неделю ВСУ выпустили по территории ДНР около 1700 различных боеприпасов, сообщили 23 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За период с 15 по 21 октября зафиксировано 172 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ», — заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Он отметил, что общий вес украинских боеприпасов составил 1,74 тонны, что эквивалентно 35 ящикам для их хранения.

Боевики ВСУ повредили 27 объектов инфраструктуры, включая дома мирных жителей.

Напомним, за сутки 22 октября украинские силовики выпустили по ДНР свыше 400 боеприпасов, обстреляв 24 населённых пункта.

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