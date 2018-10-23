Машинист перевернувшегося в Тайване поезда задержан за причинение смерти

Тайбэй, , 09:06 — REGNUM Машинист по фамилии Йоу, по чьей вине произошла трагедия со сходом с рельсов поезда на Тайване, унесшей жизни 18 человек, задержан властями сообщает 23 октября газета «Жэньминь жибао».

Машинисту инкриминируется причинение смерти по неосторожности, а дело на него передано в суд. Трагедия стала одной из самых серьезных на острове за последние десятилетия. Ранения получили порядка 200 человек. Предварительное расследование показало, что скорый поезд двигался слишком быстро, когда входил на извилистый участок путей перед тем, как сойти с рельсов близ станции Синьма уезда Илань.

Радиус поворота рельсов составил 300 метров. При этом, разрешенная скорость на этом участке составляет 75 км/ч. Поезд входил на этот участок со скоростью от 80 до 100 км/ч. Тем не менее, специалисты не намерены делать поспешных выводов и собираются установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что поезд Puyuma Express No. 6432 сошел с рельсов 21 октября. На его борту находилось более 360 пассажиров. Несколько вагонов после схода с рельсов перевернулись.

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