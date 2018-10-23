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В Урюпинске пожарные локализовали пожар на маслоэкстракционном заводе

Происшествия

По предварительным данным погибших и пострадавших в результате ЧП нет

В Урюпинске пожарные локализовали пожар на маслоэкстракционном заводе
Иллюстрация: Скриншот страницы Vimeo
Пожарный

Урюпинск, Волгоградская область, 23 октября 2018, 08:50 — REGNUM  Пожарные расчеты локализовали возгорание в здании маслоэкстракционного завода в Урюпинске. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

По сведениям ведомства, сообщение о пожаре кровли в одноэтажном кирпичном здании завода поступило диспетчеру в 05:55 мск. Отмечается, что пламя успело распространиться на 500 кв. м.

«В 7:50 мск пожар локализован, угрозы населению нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС добавили — по предварительным данным погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября на одном из крупнейших предприятий Северного Кавказа — металлургическом заводе «Электроцинк» города Владикавказ произошел пожар, который охватил территорию площадью около 4,5 тыс. кв. м. Пламя тушили 145 человек. Погиб один пожарный, еще несколько человек получили травмы.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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