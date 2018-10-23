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Подозреваемый в убийстве ребенка в Чите был судим за изнасилование

Происшествия

Расследование уголовного дела продолжается

Чита, 23 октября 2018, 08:47 — REGNUM  Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Чите мужчина ранее был судим за изнасилование, заявил 23 октября пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

«Подозреваемый ранее был судим за изнасилование, — цитирует РИА Новости Маркова. — Мы сегодня планируем предъявить ему обвинение».

По его словам, следствие также обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, ребенок пропал 19 октября по дороге в школу. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Школьницу искали более тысячи человек, включая добровольцев.

Утром 23 октября тело девочки нашли на территории одной из автостоянок города. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний мужчина, который живет и работает на автостоянке. По месту его жительства был произведен обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия. Сам мужчина вины своей не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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