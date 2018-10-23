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Число жертва урагана «Любань» в Йемене достигло 12 человек

Происшествия

Врачи опасаются распространения болезней

Сана, 23 октября 2018, 08:30 — REGNUM  В результате действия тропического шторма «Любань» число жертв в Йемене достигло 12 человек, сообщает 23 октября Al Jazeera.

Стихия, бушевавшая три дня, также привела к тому, что 126 человек получили ранения различной степени тяжести. Наводнение, вызванное проливными дождями, может стать причиной вспышки заболеваний из-за застоявшейся воды.

Напомним, шторм стал очередным бедствием, обрушившимся на многострадальную страну, в которой с 2014 года не утихает гражданская война, последствия которой привели к вспышке холеры, ставшей причиной гибели свыше 2 тыс. 200 человек.

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Ураганы, шторма, бури
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