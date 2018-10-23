Пять человек погибли при столкновении двух иномарок в Узбекистане

Ташкент, , 08:26 — REGNUM В Узбекистане дорожно-транспортное происшествие унесло жизни пяти человек. По информации регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня утром, 23 октября в Берунийском районе Каракалпакстана.

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На 680-м километре автомагистрали А-380 Бухара — Нукус — Беруний столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП погибли пять человек, ещё пятеро получили телесные повреждения.

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Пострадавшие доставлены в местную больницу. Причины аварии устанавливаются.