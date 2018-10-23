Подозреваемый в убийстве школьницы в Чите не признал вину

Чита, , 08:23 — REGNUM Работник автостоянки в Чите, подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы, отказался признать вину. Об этом сообщил 23 октября представитель следственного управления управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения. Известно, что мужчину ранее судили за изнасилование.

«Подозреваемый пока не признает вину, но у следствия достаточно улик», — сказал Марков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Чите по дороге в школу пропала 12-летняя девочка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Школьницу искали более тысячи человек, включая добровольцев.

Утром 23 октября тело девочки нашли на территории автостоянки. По подозрению в убийстве задержан 45-летний мужчина, который живет и работает на автостоянке.

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