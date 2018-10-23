В Москве подозреваемый в краже велосипеда признался в серии убийств

Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве задержанный за кражу велосипеда мужчина на допросе признался в убийстве семи человек, сообщает 23 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность мужчины 1989 года рождения к этим преступлениям. Пока в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своей матери-пенсионерки. В ходе работы судмедэкспертов было установлено, что пожилая женщина скончалась в результате множественных нанесенных травм.

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