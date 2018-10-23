Названа основная причина крушения поезда на Тайване

Тайбэй, , 07:52 — REGNUM Почти двукратное превышение скорости стало главной причиной железнодорожной аварии на Тайване, унесшей жизни 18 человек. Об этом пишет 23 октября тайбэйская газета The China Post.

Обстоятельства ЧП изучила следственная группа во главе с У Цзэчэнем. По его словам, локомотив и вагоны опрокинулись на участке, где пути изгибаются дугой с радиусом 300 м. Движение здесь разрешено со скоростью 75 км/ч, однако экспресс разогнался до 140 км/ч.

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Почему поезд не сбавил скорость, пока неизвестно. Экспертам также предстоит выяснить, почему не сработала автоматика, предотвращающая чрезмерный разгон состава. Следователи допрашивают машиниста поезда, который получил травмы, но остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в тайваньском уезде Илань сошел с рельсов поезд Puyuma Express, перевозивший более 360 пассажиров. По уточненным данным, погибли 18 человек, еще 190 получили ранения.

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