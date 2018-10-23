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В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве школьницы

Происшествия

Ранее в Чите было найдено тело потерявшейся 19 октября девочки

Чита, 23 октября 2018, 07:27 — REGNUM  В Забайкальском крае в ночь на 23 октября сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в причастности к убийству 12-летней девочки. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Подозреваемый был задержан, — говорится в сообщении. — По месту его жительства произведён обыск».

Отмечается, что следователи изъяли у подозреваемого «предметы и образцы, имеющие значение для следствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2018 г. в Чите было найдено тело девочки, потерявшейся 19 октября. По данному факту было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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