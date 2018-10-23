Соросу в почтовый ящик подложили бомбу

Нью-Йорк, США, , 07:20 — REGNUM Взрывное устройство обнаружено близ дома финансиста Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк в США. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает The New York Times.

Упакованную в пакет бомбу нашел в почтовом ящике один из служащих резиденции Сороса. Посылка показалась ему подозрительной, он отнес её на безопасное расстояние и вызвал полицию. Позже саперы обезвредили бомбу.

В полиции отметили, что передали дело ФБР. Соросу не раз угрожали праворадикальные активисты и организации, уточняет издание.

88-летний Джордж Сорос входит в число богатейших людей мира. Он создал сеть благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Его структуры обвиняют в попытках влияния на ситуацию в разных странах мира.

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