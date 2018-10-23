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Украинские войска дважды обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Пострадали два посёлка

Луганск, 23 октября 2018, 07:27 — REGNUM  За минувшие сутки территория Луганской Народной Республики дважды подвергалась обстрелу со стороны ВСУ, сообщили 23 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские войска применили запрещённые Минскими соглашениями крупнокалиберные 120-мм миномёты, противотанковые гранатомёты СПГ, станковые гранатомёты АГС, ручные гранатомёты РПГ и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись населённые пункты Весёлая Гора и Лозовое.

Напомним, в начале 2015 года в Минске было подписан документ, направленный на урегулирование конфликта между Донбассом и Украиной. Согласно документу, стороны должны отвести тяжёлое вооружение от линии соприкосновения и начать совместное обсуждение изменений в украинское законодательство касательно статуса Донбасса в рамках Украины. Более трёх с половиной лет Украина саботирует выполнение взятых на себя обязательств.

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Война в Донбассе
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