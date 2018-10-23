Две мексиканки погибли при попытке сфотографироватья на фоне самолета

Мехико, , 05:58 — REGNUM Две девушки в мексиканском Чинипасе погибли при попытке сделать фотографию на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, сообщает Proceso.

Сообщается, что девушки до инцидента посещали скачки, которые проходили рядом с аэропортом. После скачек девушки вышли на взлетно-посадочную полосу с целью сделать селфи на фоне приземляющегося самолета.

Однако самолет задел девушек крылом, и в результате удара они погибли. Как сообщил пилот, он видел двух человек на полосе, однако не смог как-либо сманеврировать, чтобы избежать столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Ростовской области подросток залез на полувагон с углем, чтобы сделать эффектное селфи. После того, как ребенок забрался на вагон, его ударило вольтовой дугой, в результате чего подросток получил травмы.

Эксперты из AMNA подсчитали, что в период с 2011 по 2017 годы в разных странах мира от опасных селфи погибли 259 человек. Отмечается, что средний возраст людей, погибших в погоне за эффектной фотографией, составляет 23 года. Лидерами по количеству смертельных случаев при попытке селфи являются Индия, Россия, США и Пакистан.

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