После взрыва газа в Керчи возбудили дело

Керчь, Крым, , 06:00 — REGNUM Уголовное дело о нарушениях при хранение и перевозке газа возбуждено после взрыва во время замены газовых баллонов в городе Керчи (Крым), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ о не отвечающим требованиям безопасности производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 22 октября 2018 года в помещении одного из зданий в городе Керчи в ходе замены газовых баллонов произошло образование газовоздушной смеси с ее последующим воспламенением, в ходе чего пострадала женщина», — сообщили в СКР.

Уточняется, что пострадавшая в результате ЧП сейчас лежит в больнице с ожогами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в Керчи произошел 22 октября в 12:30 мск в двухэтажном здании на улице Войкова, 1а. Взрывной волной выбило двери и окна, после чего начался пожар.

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