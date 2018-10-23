Забайкальскую школьницу, пропавшую по дороге в школу, нашли мёртвой

Чита, , 05:57 — REGNUM В Чите сегодня, 23 октября, найдено тело девочки, потерявшейся 19 октября по дороге в школу, сообщает ГУ МВД по Забайкальскому краю. После четырёх дней масштабных поисков сотрудники полиции вышли на ранее судимого мужчину, который жил и работал на автостоянке. При обыске у него нашли телефон школьницы, отмечает «Чита.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Тело девочки нашлось недалеко от места задержания подозреваемого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября двенадцатилетняя девочка ушла из дома и пропала по дороге в школу. Её поисками в течение четырёх дней занимались около тысячи полицейских, волонтеров и неравнодушных граждан. Были опрошены сотни человек — одноклассников, учителей, родственников, соседей. Параллельно с поисковыми мероприятиями наиболее опытные сотрудники уголовного розыска отрабатывали версии криминального исчезновения школьницы.

По данному факту следственным отделом по Центральному району Читы СК СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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