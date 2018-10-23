Прокуратура опровергла сообщения о стрельбе по самолету в Хабаровском крае

Хабаровск, , 05:48 — REGNUM Транспортная прокуратура Дальневосточного федерального округа (ДФО) опровергла данные об обстреле самолета Ан-24 в Хабаровском крае, сообщает РЕН-ТВ.

По словам представителя прокуратуры, никаких происшествий во время полета авиасудна не происходило, однако в настоящее время уже инициирована проверка. Также представитель сообщил, что не располагает данными о повреждениях самолета, для их анализа был привлечен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября телеканал РЕН-ТВ сообщил об обнаружении пулевых отверстий в фюзеляже самолета Ан-24 при техническом осмотре авиасудна, следовавшего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября. Тогда сообщалось не только об обнаружении пулевого отверстия в носовой части самолета, но и об обнаружении самой пули, которая, как тогда передавал телеканал, попала в локатор самолета.

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