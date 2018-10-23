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Взрыв на фабрике в Мехико. Тысячи людей эвакуированы, есть пострадавшие

Происшествия

Министр гражданской обороны Луго сообщил об обстановке в районе взрыва

Мехико, 23 октября 2018, 04:54 — REGNUM  Две тысячи человек эвакуированы из зоны взрыва, который произошел на фабрике алкогольной продукции в Мехико, сообщил 23 октября Фаусто Луго, мексиканский министр по делам гражданской обороны, в Twitter.

Уточняется, что как минимум один человек пострадал в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв на одном из заводов Бразилии произошел в первой декаде августа. Пострадали десятки человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощный взрыв на заводе в Бразилии. Несколько десятков пострадавших

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Пожары и взрывы на предприятиях
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