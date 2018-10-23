Взрыв на фабрике в Мехико. Тысячи людей эвакуированы, есть пострадавшие

Мехико, 23 октября 2018, 04:54 — REGNUM Две тысячи человек эвакуированы из зоны взрыва, который произошел на фабрике алкогольной продукции в Мехико, сообщил 23 октября Фаусто Луго, мексиканский министр по делам гражданской обороны, в Twitter.
Уточняется, что как минимум один человек пострадал в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв на одном из заводов Бразилии произошел в первой декаде августа. Пострадали десятки человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Мощный взрыв на заводе в Бразилии. Несколько десятков пострадавших