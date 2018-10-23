В Мексике ввели чрезвычайное положение из-за приближения урагана

Мехико, , 04:41 — REGNUM Чрезвычайное положение было объявлено в двух мексиканских штатах — Синалоа и Наярит — из-за приближения урагана «Уилла», сообщает Национальная служба гражданской обороны Мексики.

Сообщается, что режим ЧП позволит регионам получить средства из специального фонда на случай возникновения стихийных бедствий. Ранее ураган «Уилла», сформировавшийся в Тихом океане, достиг пятой, самой опасной, категории мощности.

В настоящее время скорость ветра урагана равна около 260 км/час или 72 м/с. Сейчас ураган находится на расстоянии около 215 километров от побережья Мексики. Ураган угрожает Мексике сильными штормовыми волнами, приливами, ливнями и ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине октября на Восточное побережье США обрушился ураган «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане. В результате стихийных бедствий, вызванных ураганом, больше всего пострадали штаты Северная Каролина, Флорида, Джорджия и Вирджиния. Число погибших от урагана на 17 октября оценивалось в 29 человек.

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