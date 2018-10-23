Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на севере Москвы

Москва, , 04:24 — REGNUM Пожар, начавшийся в жилом доме на Керамическом проезде в Москве, был ликвидирован экстренными службами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что возгорание произошло в одной из квартир жилого дома. Огнем была охвачена площадь 21 кв. м, из-за возгорания пришлось эвакуировать около 20 жильцов этого дома. В результате пожара пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября произошел пожар в 23-этажном доме на юге Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. Пострадавших не было.

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