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Число пострадавших от нападения беглого заключенного в Турции выросло до 11

Происшествия

Все пострадавшие госпитализированы

Анкара, 23 октября 2018, 02:27 — REGNUM  В результате нападения сбежавшего из тюрьмы заключенного в Стамбуле были ранены 11 человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что заключенный совершил нападение в стамбульском районе Кадыкёй. По некоторым данным, заключенный зашел в мясную лавку и напал с ножом на людей. Отмечается, что большинство пострадавших являлось работниками этой лавки и пытались задержать беглеца.

Полиции удалось поймать сбежавшего заключенного, все пострадавшие были госпитализированы. В том числе двое из них — с тяжелыми ранениями. В настоящее время полиция ведет расследование причин нападения беглеца на посетителей магазина. По предварительным данным, у сбежавшего заключенного случился конфликт с владельцем лавки.

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