Дамаск, , 23:56 — REGNUM По сообщениям активистов сирийской оппозиции, на химическом заводе террористов раздался взрыв большой силы. Данный объект расположен в северной части провинции Идлиб в населенном пункте Тарманин. Этот поселок расположен недалеко от турецко-сирийской границы.

В помещениях химического завода хранились разные химические вещества, в том числе, и контейнеры с жидким хлором. В результате взрыва убиты 11 членов организации «Белые каски».

Хлор является постоянным реквизитом постановочных химических атак, к которым данная организация имеет непосредственное отношение. Получается, что пособники террористов погибли от своего постоянного реквизита.

Из одиннадцати членов «Белых касок», которые отошли в мир иной в ходе неудачных химических опытов, только двое являлись гражданами САР. Все остальные прибыли в провинцию Идлиб из Чечни, Турции и Великобритании.

Следует отметить, что из-за заключения Сочинского соглашения между Россией и Турцией было отложено наступление сирийской армии в Идлибе и удалось избежать удара международной коалиции во главе с США по территории Сирии. Поводом для атаки должна была послужить постановочная химическая атака, в ходе которой «кровавый режим Асада травит гражданское население».

Однако изложенный выше факт говорит о том, что отложенное действо еще стоит в плане западных кукловодов.