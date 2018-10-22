В Стамбуле девять человек пострадали при нападении беглого заключённого

Анкара, , 22:51 — REGNUM Беглый заключённый напал с ножом на прохожих в Стамбуле, в результате чего получили ранения девять человек, передаёт 22 октября турецкий телеканал NTV.

Как сообщается, инцидент произошёл в старейшем городском районе Кадыкёй. По свидетельствам очевидцев, мужчина начал наносить прохожим беспорядочные удары.

По информации телеканала, нападавший задержан полицией. Получившие ранения люди госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.