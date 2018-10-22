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На улице Стамбула беглый преступник ранил ножом девятерых прохожих

Происшествия

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

На улице Стамбула беглый преступник ранил ножом девятерых прохожих

Стамбул, Турция, 22 октября 2018, 22:26 — REGNUM  В одном из районов Стамбула сбежавший из заключения преступник напал с ножом на проходивших по улице людей, соообщает 22 октября телеканал NTV.

В результате ножевые ранения получили девять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Мотивы нападавшего пока не выяснены.

Преступник был задержан полицейскими, инцидент расследуется.

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