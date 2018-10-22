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Генпрокуратура Украины арестовала более 100 объектов недвижимости в Киеве

Происшествия

Арестованные объекты недвижимости принадлежали судьям

Киев, 22 октября 2018, 21:21 — REGNUM  В центре Киева генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) было арестовано 110 объектов недвижимости, сообщает 22 октября пресс-служба департамента специальных расследований ГПУ на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, ГПУ арестовала квартиры, нежилые помещения и парковочные места в жилом комплексе «Новопечерские Липки». В прокуратуре установили, что недвижимость была приобретена на незаконные доходы судей хозяйственных судов в течение 2010−2014 годов.

Отмечается, что прокуратура также подозревает бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в «создании преступной организации». На данный момент подозреваемый находится в одной из стран ЕС.

Напомним, ранее в Черниговской области правоохранители задержали прокурора, который хотел получить взятку за возврат конфискованного автомобиля.

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