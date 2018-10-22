В киевском метро пассажиры пострадали из-за неизвестного вещества

Киев, , 19:58 — REGNUM В Киевском метрополитене около десяти человек пострадали в результате распыления неизвестного вещества, передаёт 22 октября ТСН.

Как сообщается, инцидент произошёл на станции «Площадь Льва Толстого», расположенной в центре города.

По данным телеканала, успускавшихся по эскалатору пассажиров начало першить в горле, людям стало трудно дышать, у некоторых началось головокружение.

Отмечается, что произошедшее спровоцировало панику. Некоторые пассажиры попытались бежать вверх по едущему вниз эскалатору, другие стали перепрыгивали на соседнюю лестницу.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По заявлению врачей, их жизни ничто не угрожает.

По предварительной версии правоохранителей, инцидент произошёл из-за распыления газового баллончика компанией подростков. Полиция в настоящее время разыскивает хулиганов.