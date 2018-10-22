Росприроднадзор по ПФО заявил о нападении на сотрудника: видео

Нижний Новгород, , 19:58 — REGNUM Инспектор Росприроднадзора по ПФО 19 октября проводил проверку обращения по факту смены предприятием ООО «Борпром» контрольных скважин полигона промышленных отходов. К сотруднику ведомства в момент проведения проверочных мероприятий подошли исполнительный директор ООО «Борпром» и директор по развитию ООО Технопарк «Реал-Инвест» (обе компании входят в структуру ГК «Реал-Инвест»). Они вели себя агрессивно, предпринимали попытки нападения, сообщили ИА REGNUM в Росприроднадзоре.

Один из нападавших выхватил удостоверение из рук инспектора и отказался возвращать его владельцу.

«Представители компании болезненно реагируют на каждое из контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора вблизи своих объектов, проводимых исключительно в рамках действующего законодательства. При этом предпринимаются попытки уйти от ответственности за счет дискредитации деятельности сотрудников ведомства и формирования через СМИ негативного образа органов госвласти», — подчеркнули в ведомстве.

Причем в рамках проверки было установлено, что две из четырех наблюдательных скважин полигона полностью затампонированы — не функционируют. Две другие забетонированы частично, являются действующими. Все факты зафиксированы, принимается решение о проведении дальнейших действий административного реагирования. Кроме того, материалы будут переданы в Роспотребнадзор по Нижегородской области.

Действия сотрудника предприятия расцениваются как воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора). Ему направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, нападавшего ждет штраф.

Информация о произошедшем будет направлена в следственный комитет и другие правоохранительные органы.

Согласно информации, опубликованной на портале ГК «Реал-Инвест», ООО «Борпром» является единственной в Нижегородской области лицензированной современной площадкой по утилизации только промышленных отходов I—IV класса опасности, в том числе ртутных ламп и опасных отходов нефтепроизводств.

Компания ООО Технопарк «Реал-Инвест» занимается производством электрической и тепловой энергии, имеет площадку для реализации инвестиционных проектов.