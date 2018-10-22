Понедельник, 22 Октября 2018 года
20:44:47 МСК

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 18 человек

Происшествия

Ранее сообщалось о 13 раненых

Богородский район, Нижегородская область, 22 октября 2018, 19:22 — REGNUM  Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Нижегородской области увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, участниками столкновения стали 19 человек. Один человек погиб на месте происшествия, пятеро с травмами различной степени тяжести госпитализированы, 13 человек отправлены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 7:15 мск на участке автодороги Нижний Новгород — Касимов. Водитель легкового автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим по маршруту Буревестник — Нижний Новгород.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По данным местных СМИ, водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, скоростного режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб и 13 пострадали: ДТП с автобусом в Нижегородской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить