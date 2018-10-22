Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 18 человек

Богородский район, Нижегородская область, , 19:22 — REGNUM Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Нижегородской области увеличилось до 18 человек. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, участниками столкновения стали 19 человек. Один человек погиб на месте происшествия, пятеро с травмами различной степени тяжести госпитализированы, 13 человек отправлены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 7:15 мск на участке автодороги Нижний Новгород — Касимов. Водитель легкового автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим по маршруту Буревестник — Нижний Новгород.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По данным местных СМИ, водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, скоростного режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб и 13 пострадали: ДТП с автобусом в Нижегородской области