Тихоокеанский ураган «Уилла» усилился до высшей, пятой категории

Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Ураган «Уилла», бушующий в Тихом океане, достиг пятой категории мощности, которая считается самой опасной, сообщает 22 октября Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

По информации центра, на данный момент скорость ветра урагана «Уилла» равна 260 км/час или 72 метрам в секунду. От западного побережья Мексики ураган отделяют 215 км.

Национальный центр США подчеркивает, что ураган стал «крайне опасным» и несет Мексике сильные штормовые волны, приливы, ливни и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября на города Сицилии обрушился сильный шторм, затопивший населённые пункты в провинциях Катании, Мессин и Сиракуз.

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