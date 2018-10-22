Снести остатки моста Моранди в Генуе планируют до Рождества

Генуя, Италия, , 17:52 — REGNUM Остатки моста Моранди в Генуе должны быть снесены и разобраны к Рождеству (25 декабря), это позволит достичь другой поставленной цели — построить к следующему Рождеству уже новый мост, заявил в понедельник, 22 октября, мэр Генуи и глава комиссии по ликвидации последствий трагедии Марко Буччи, передает Sky Tg24.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы продолжают опрос свидетелей и рассматривают возможность предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры.

Читайте также: Новый мост в Генуе должен быть построен к следующему Рождеству