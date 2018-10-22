Украинские боевики выпустили более 400 боеприпасов по ДНР

Донецк, , 18:06 — REGNUM ВСУ 30 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 21 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели 100 раз обстреляли республику из зенитных установок, 75 раз из вооружения БМП, а также применяли гранатометы, минометы, стрелковое оружие, в том числе снайперское. Под обстрел попали 24 населенных пункта и контрольный пункт въезда-выезда «Горловка».

В общей сложности ВСУ выпустили 423 единицы боеприпасов.

Напомним, украинские боевики ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР из тяжелых вооружений, что запрещено Минскими соглашениями.