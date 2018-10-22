В Тюмени обнаружены тела братьев-бизнесменов

Тюмень, , 17:45 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух братьев-предпринимателей. Бизнесмены погибли вечером 27 сентября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

Предположительно, братья, старшему из которых было 47 лет, а младшему 41 год, убили друг друга. Поножовщина, по версии следствия, произошла в офисном помещении, расположенном на улице Олимпийской в городе Тюмени.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому административному округу города Тюмени СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«По предварительным данным, между братьями вспыхнула ссора, в результате которой они и нанесли друг другу смертельные ножевые ранения», — сообщает пресс-служба управления СКР по Тюменской области.

В социальных сетях тюменцы выражают сомнение во взаимной поножовщине братьев. Идёт следствие, обстоятельства до сих пор выясняются. Один из них занимался, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ресторанным бизнесом и доставкой продуктов питания, другой — торговал топливом и недвижимостью.